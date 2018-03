Un Oustaz de 18 ans accusé de viol sur 3 mineurs

Un maître coranique est accusé de viol sur trois filles à Nioro. Ses présumées victimes sont âgées de 7, 9 et 11 ans et sont de la même famille. D’après des sources de L’AS, c’est sur dénonciation des parents des enfants que le mis en cause, âgé de 18 ans, a été arrêté hier lundi 26 mars.