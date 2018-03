Aliou Cissé : « La Bosnie est très difficile à jouer »

«La Bosnie est une belle équipe. Très difficile à jouer. Elle est constituée de très grands joueurs. Ce sont des matchs comme ça que nous cherchons. On a envie de bien rentrer sur le terrain et de commencer afin de faire non seulement un bon match mais aussi faire un bon résultat. Il se pourrait qu’il y ait d’autres qui vont jouer. L’objectif c’est de continuer à travailler à avoir le bon contenu», a fait savoir le sélectionneur des Lions du Sénégal à nos confrères de Sport221.com