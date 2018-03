L’Espagne humilie l’Argentine, l’Allemagne chute face au Brésil

Privée de Lionnel Messi, l’Argentine a été corrigée par l’Espagne (6-1) mardi soir à Madrid alors que le Brésil a disposé de l’Allemagne (0-1) grâce à un but de Gabriel Jesus.

L’Espagne, championne du monde en 2010, a battu l’Argentine, vice-championne du monde, sur le score net et sans appel de 6-1, au Wanda Metropolitano de l’Atlético Madrid. Le milieu de terrain du Real Madrid Isco Alcaron s’est offert un triplé (27e, 52e et 75e). Les autres buts de la roja ont été inscrits par Diego Costa (12e), Thiago Alcantara (55e) et Iago Aspas (74e) alors que Lucas Otamendi a réduit le score à la (38e).

De son coté, le Brésil sans Neymar, blessé, a battu l’Allemagne (0-1) à Berlin. C’est l’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus qui a trompé le portier du PSG Kevin Trapp en première période pour le seul but de la rencontre. Le Brésil restait sur une victoire 3-0 contre la Russie, tandis que l’Allemagne avait fait un nul contre l’Espagne (1-1).

Les principaux résultats des matches amicaux :

Angleterre – Italie : 1-1 / Allemagne – Brésil : 0-1 / Espagne – Allemagne : 6-1 / Belgique – Arabie Saoudite : 4-0 / Tunisie – Costa Rica : 1-0 / Grèce – Egypte : 1-0 / Maroc – Ouzbékistan : 2-0 / Russie – France 1-3.