Pétrole et gaz – Une commission d’enquête parlementaire

Comme demandé et annoncé par le Président idrissa Seck, le Vice Président de Rewmi et honorable député Dethie Fall a déposé à l’assemblée nationale ce matin à 11h30mn une demande de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour édifier les sénégalais sur tous les contrats gaziers et pétroliers signés par l’Etat du Sénégal durant la période 2012-2017 et cela par souci de transparence et de gestion vertueuse attendues sur nos ressources conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la constitution : « les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables ».