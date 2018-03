Réaménagement ministériel : Macky Sall va réorganiser son gouvernement

Les attaques répétitives de l’opposition contre le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye ne laissent pas de marbre le Président Sall, dont on apprend qu’il a concocté un plan pour mettre un terme aux critiques. Ainsi, à la place du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique, via sa Direction générale des élections, Macky concocte un plan de mise en place d’un ministère chargé des élections.