Crise scolaire : Le Sudes écrit au Premier ministre

“L’heure est grave”

“À ce stade de la crise aiguë dans laquelle est engluée l’Ecole publique depuis décembre 2017, il nous a paru opportun de vous écrire pour d’abord souligner l’impératif absolu de trouver des solutions de sortie de crise avant la fin des vacances scolaires en cours, parce que la validité pédagogique de l’année scolaire en dépend vitalement ensuite pour formuler des propositions dans ce sens. Monsieur le Premier Ministre, l’heure est assurément grave !

Équation du Mondial-2018

“En effet, un grand nombre d’établissements, du primaire au secondaire, n’ont pas encore fait les compositions du premier semestre. Alors qu’il y a exactement une quarantaine de jours ouvrables dans les deux mois à venir (avril et mai) et qu’au mois de juin il y aura sans aucun doute, des perturbations dans le déroulement des enseignements à cause de la Coupe du monde de football dans laquelle notre équipe nationale est partie prenante.

Bricolage

“En conséquence, même dans l’hypothèse optimiste d’un règlement de la crise avant la fin des fêtes, le réaménagement du reste de l’année scolaire sera d’une grande complexité. Dans le cas contraire, c’est le risque d’une invalidation de l’année scolaire pour les élèves du secteur public d’éducation, à moins de s’en tenir à des solutions de bricolage qui discréditeraient davantage les enseignements et les diplômes délivrés à cet effet.

Efforts supplémentaires

“Le Sudes exhorte le gouvernement à faire des efforts supplémentaires sur la question de l’indemnité de logement. Une augmentation substantielle par tranches à paiement différé dans le temps, articulées à la définition de modalités pratiques de mise en œuvre des autres points d’accords et à la fixation d’une date pour l’ouverture de négociations sur la révision du système indemnitaire et de rémunération dans la fonction publique, constitueront des solutions de fond pour une paix sociale durable dans le secteur public d’éducation.

Pacte de stabilité

“Celle-ci pourrait être consolidée par la négociation et la signature d’un pacte de stabilité de 3 à 5 ans dans les délais raisonnables, à la suite d’actes concrets de restauration de la confiance à toujours raffermir. En effet, pour le Sudes, il importe de créer les conditions nécessaires pour réaliser avec succès les réformes en profondeur pour la refondation du système éducatif telle que préconisées par les concertations nationales sur l’éducation en 2013 et 2014 (Cnaes et Assises de l’éducation) et conformément aux objectifs de l’Odd4.”