Le plus grand organe du corps humain vient d’être découvert

Les scientifiques viennent de découvrir ce qui pourrait être le 80e organe du corps humain mais aussi le plus grand. C’est une couche de tissu qui courrait dans l’ensemble de notre corps.

Il y a un peu plus d’un an, les chercheurs annonçaient avoir découvert le 79e organe du corps humain : le mésentère, une cloison qui relie l’intestin à la paroi abdominale. Dans une nouvelle étude publiée dans Scientific reports, des scientifiques de l’Université de New-York (Etats-Unis) annoncent avoir identifié un 80e organe, l’interstitium, une couche de tissu qui court dans l’ensemble de notre corps.

“Cet organe est un réseau à l’échelle du corps de compartiments interconnectés, remplis de liquide, soutenus par un réseau de protéines fortes et flexibles” soulignent les chercheurs dans un communiqué.

COMME UNE AUTOROUTE DE FLUIDE EN MOUVEMENT

Cette découverte a pu être réalisée grâce à une nouvelle technologie appelée endomicroscopie confocale, à base d’une sonde laser, qui offre une vision microscopique des tissus vivants au lieu des tissus fixes. Ce nouvel organe, le plus grand du corps humain, ferait office “d’amortisseur”, empêchant les tissus de se déchirer lorsque les organes, les muscles et les vaisseaux pressent, pompent et pulsent quotidiennement.

“Fait important, la constatation que cette couche est une autoroute de fluide en mouvement peut expliquer pourquoi le cancer qui l’envahit devient beaucoup plus susceptible de se propager” ajoutent les chercheurs.