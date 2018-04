Macky Sall ouvre la semaine nationale de la jeunesse

Cependant, les jeunes ont exposé leurs doléances qui ont pour nom : manque de formation, insertion, emploi des jeunes, absence dans les instances de décision etc. Revenant sur les efforts consentis à l’endroit de la jeunesse, le Président Sall a rassuré les jeunes que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les permettre de construire leur avenir à la hauteur de leurs espérances. «Pour ma part, je veillerai à ce que chaque jeune puisse réaliser ses rêves», a-t-il laissé entendre. Selon le chef de l’État, l’option de faire du capital humain un levier important du Plan Sénégal émergent (Pse), a pour objectif d’offrir à la jeunesse une éducation et une formation de qualité, en vue de lui garantir une insertion socio professionnelle.

Dans cette perspective, le Président Sall a indiqué que des mesures sont prises pour renforcer et moderniser le secteur de l’éducation nationale (dont le budget est de 603 milliards Cfa), de l’Enseignement supérieur (avec un budget de 191 milliards pour l’année 2018). «Si je donne ses indications, c’est pour vous dire que l’avenir de la jeunesse passe par son éducation et sa formation. Je dois ajouter que nous avons aujourd’hui la construction de centres de formation et de lycées professionnels, ainsi que l’affectation d’un montant de 20 millions Cfa à ce secteur de la formation professionnelle pour donner aux jeunes un emploi durable et décent», a-t-il ajouté.

LA DELEGATION A L’ENTREPRENARIAT RAPIDE (DER) DEMARRE SES ACTIVITES DURANT CE MOIS D’AVRIL

Au Sénégal, l’emploi des jeunes est un casse-tête cornélien. Malgré les efforts, de nombreux jeunes chôment encore. Ne pouvant pas recruter tous les diplômés dans la fonction publique, l’État multiplie les stratégies pour permettre aux jeunes de s’autoemployer. «(…) Dans le cadre de l’auto emploi, le fonds de financement de l’Anpj sera substantiellement renforcé. La délégation à l’entreprenariat rapide a été mise en place avec un fonds de 30 milliards Cfa. La Der va commencer ses financements au courant de ce mois pour permettre aux jeunes porteurs de projets à assumer leur avenir avec plus de confiance et de sérénité».