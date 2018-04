Voici ce qu’il y aura au défilé du 4 avril 2018

Quelque 8160 civils ainsi que 3949 militaires et paramilitaires vont participer ce mercredi au défilé commémorant le 58ème anniversaire de la fête de notre indépendance nationale, à Dakar, a-t-on appris de sources sécuritaires. Neuf aéronefs, 385 véhicules, 94 motos, 75 chevaux et 25 quads seront également mobilisés pour ce défilé qui va se dérouler sur le Boulevard du Général de Gaulle, précise-t-on des mêmes sources.

Le public sera accueilli dès 7 heures sur les lieux du défilé, précise la Direction des relations publiques des Forces armées (Dirpa). Les festivités marquant l’anniversaire de l’indépendance du Sénégal vont porter cette année sur le thème : «Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale». La manifestation sera présidée par le chef de l’État Macky Sall, attendu à partir de 10 heures à la Place Nation (exObélisque), où il sera précédé par les plus hautes autorités civiles et militaires.

Le défilé à pied va comporter, pour l’édition 2018, un détachement de l’armée, de la gendarmerie et de la police avec des attributs de l’Organisation des Nations unies (Onu), de l’Union africaine (UA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), autorités pour lesquelles ils effectuent des missions. Selon les organisateurs, une revue navale sera diffusée lors du défilé qui verra la participation pour la première fois des paramilitaires de l’École nationale de l’administration pénitentiaire.

L’École inter-États des sciences et médecine vétérinaire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) va, pour sa part, défiler pour la première fois. Le programme prévoit par ailleurs un « quadrillé des baïonnettes » des élèves de l’École des officiers de la gendarmerie (Eogn), comme l’année dernière, sans compter la prestation des majorettes du collège Notre-dame-du-Liban et du lycée John Fitzgerald Kennedy.