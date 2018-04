Affaire Lamine Diack : Dakar et Paris seront interpellés

Trois organisations de défense des droits humains vont adresser une demande d’explications à Dakar et à Paris au sujet de Lamine Diack, l’ancien président de l’Iaaf, mis en examen et frappé d’une interdiction de sortie de la France. Il est poursuivi dans le cadre de l’affaire de dopage et de corruption qui secoue le monde de l’athlétisme depuis quatre ans.

Il s’agit de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et du Forum du justiciable (FJ), qui se disent “très préoccupées par la situation de Monsieur Lamine Diack”.

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ces organisations annoncent la tenue d’une conférence de presse, ce vendredi au Café de Rome, pour “interpeller les autorités sénégalaises et françaises sur la situation” de l’ancien patron de l’athlétisme mondial.