Combat contre Balla Gaye 2 : Modou Lô à l’écoute de son staff

Le choc Balla Gaye 2 et Modou Lô se dessine. Le Roc des Parcelles Assainies qui refusait un combat avec le lion de Guédiawaye, à cause de sa méforme, n’écarte plus la possibilité de le croiser depuis sa victoire, samedi. “Nous laissons cela à l’appréciation de mon staff. S’il estime que ce combat doit avoir lieu, je lutterai contre Balla Gaye 2. Tout dépend de mon staff. Personnellement, je n’ai pas mon mot à dire”, a-t-il soutenu sur Sud Fm.

Par ailleurs, Modou Lô minimise la fronde qui couve au sein de son écurie, Rock Energie. “Des malentendus ne peuvent pas ne pas surgir entre le lutteur et son staff mais tout finit par se régler autour de la table des négociations”, explique-t-il.

Appréciant la situation de la lutte, Modou Lô garde espoir. “La situation s’est nettement améliorée comparée aux deux ou trois dernières années parce qu’on note des changements. Nous espérons que la lutte retrouvera son lustre d’antan. C’est notre sport national. Les autorités sont en train de construire l’arène nationale, ce qui a toujours été notre préoccupation. Ça sent vraiment bon parce que beaucoup de promoteurs envahissent le terrain”.