Le président américain Donald Trump recevra l’émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani le 10 avril à la Maison Blanche dans l’espoir de trouver une issue à la crise diplomatique qui secoue le Golfe.

«Le président souhaite évoquer les moyens de renforcer les liens entre les Etats-Unis et le Qatar et faire progresser nos priorités communes en termes de sécurité et d’économie», a indiqué jeudi 5 avril l’exécutif américain en annonçant cette visite.