Les fruits à coques bons pour le cœur

Pour préserver la santé de votre cœur et réduire le risque de maladies cardiovasculaires, il faudrait diminuer la part de protéines animales et augmenter celles des fruits à coques.

La notoriété des noix pour notre santé n’était plus à faire. Connues pour diminuer le risque de diabète et de cancer du sein ainsi que pour réduire le taux de cholestérol, les noix et les fruits à coques diminueraient le risque de maladies cardiovasculaires, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale International Journal of Epidemiology.

Des chercheurs de l’École de santé publique de l’université de Loma Linda (Californie), d’AgroParisTech et de l’Institut national de recherche agronomique (INRA) ont mené une étude de grande ampleur avec 81 337 participants pour analyser leur régime alimentaire et leur consommation de protéines animales ou végétales afin de comprendre l’impact sur les maladies cardiovasculaires. Ces recherches ont été menées pendant 9,4 ans.

Plusieurs sources de protéines ont été identifiées : les protéines animales, les fruits à coque et graines, les céréales, les aliments transformés, et enfin les fruits et légumes.

LES FRUITS À COQUES POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Les résultats de l’étude ont montré que les personnes qui consomment de grandes quantités de protéines animales ont connu une augmentation de 60% des maladies cardiovasculaires, alors que les personnes consommant de grandes quantités de protéines provenant des noix, fruits à coques et de graines connu une réduction de 40% des maladies cardiovasculaires.

« Des recherches plus approfondies pourraient permettre de répondre à d’autres interrogations au sujet du rôle des protéines de viande dans l’apparition des maladies cardiovasculaires, et du type de protéines capables d’affecter les facteurs de risque cardiaque, notamment la pression artérielle et l’obésité », a déclaré Gary Fraser, l’un des co-auteurs de l’étude.