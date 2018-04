Plusieurs centres de dialyse vont démarrer ’’incessamment’’ (Diouf Sarr)

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé jeudi à Dakar que 6 centres de dialyse devraient démarrer incessamment leurs acrivités, s’ajoutant à celui de Thiès, déjà fonctionnel, en attendant les centres devant s’ouvrir à Guédiawaye et Pikine dans 10 jours et 3 semaines respectivement.

“Le centre de dialyse de Thiès est ouvert depuis 2 semaines, celui du Roi Baudoin de Guédiawaye va ouvrir dans 10 jours, celui de Diourbel est prêt et le centre de prise en charge de Pikine ouvrira dans 3 semaines”, a-t-il annoncé lors d’un déjeuner de presse avec les membres de l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD).

Six autres centres de dialyse qui “vont incessamment ouvrir leurs portes”, a ajouté Abdoulaye Diouf Sarr, sans préciser dans quelles localités du Sénégal.

Dans le même temps, le Sénégal “s’achemine de façon résolue vers la transplantation rénale”, a assuré le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

“La loi est déjà votée, le comité du droit et de la transplantation sera mis en place courant avril et nous allons nous organiser vers la transplantation qui est la solution définitive”, a-t-il relevé.