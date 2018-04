Mondial 2018: Le Japon, adversaire du Sénégal, limoge son coach

Il est sous le choc selon ses proches. À deux mois de la Coupe du monde, Vahid Halilhodzic a été écarté ce dimanche de la sélection japonaise qu’il avait qualifiée pour la Russie. Un vrai coup sur la tête de l’ancien entraîneur du LOSC.

Comme en 2010, quand il avait été viré de la Côte d’Ivoire avant le Mondial en Afrique du Sud, l’entraîneur de 65 ans vient d’être démis de ses fonctions de sélectionneur du Japon. C’est Fuji TV qui annonce la nouvelle ce dimanche soir.

« Déjà rentré en France et K-O debout » selon France Football, Coach Vahid fait les frais de mauvais résultats (1-1 contre le Mali et 1-2 face à l’Ukraine en 2018, après les défaites de novembre face au Brésil et à la Belgique). Aussi poussé dehors par plusieurs anciens joueurs japonais écartés, Halildhozic quitte donc la fédération nipponne après trois ans de bons et loyaux services… mais au pire moment.

Pour rappel, le Japon loge dans la poule H en compagnie du Sénégal, de la Pologne et de la Colombie.