Le Madiba Leadership Institute noue un partenariat avec le Think Tank Wathi pour un renforcement des travaux de recherche

Le Madiba Leadership Institute, école membre du Groupe ISM et le Think Tank Wathi ont procédé à la signature d’un protocole de partenariat. La rencontre s’est tenue en présence de Monsieur Samuel Faye, Directeur du Madiba Leadership Institute et Monsieur Gilles Yabi, Président de WATHI.

En l’entame de la cérémonie, Monsieur Faye a rappelé l’histoire du Groupe ISM, première business school créée au Sénégal qui a formé plus de 18 000 jeunes africains et qui accorde une importance capitale à la recherche qui doit rythmer la vie des institutions d’enseignement supérieur. Il s’est réjoui du partenariat avec Wathi qui va offrir aux étudiants des opportunités de renforcer leurs multiples travaux de recherche.

Prenant la parole Monsieur Yabi a rappelé les multiples réalisations de Wathi qui se positionne en Afrique de l’Ouest comme un think tank de référence en menant plusieurs travaux de réflexion sur des thématiques multiples, liées à l’éducation, à la paix et à la sécurité, à la bonne gouvernance, aux élections en Afrique etc.

Suite à ces échanges, les parties ont procédé à la signature du protocole qui porte essentiellement sur quatre aspects :

• La recherche scientifique commune sur des thématiques identifiées ;

• L’organisation d’événements en vue de promouvoir la réflexion sur des thèmes liés au continent africain ;

• La promotion d’une éducation axée sur le savoir et l’acquisition de connaissances utiles ;

• La promotion du leadership et de la citoyenneté active auprès des jeunes africains

Pour rappel, le Madiba Leadership Institute est une école de leadership panafricain de l’enseignement supérieur poursuivant l’objectif de former des leaders pour le continent africain. Il offre des formations de niveau licence et master en science politique et relations internationales, communication et médias, journalisme et métiers de l’information et art et culture. Il compte plus de 15 nationalités venant essentiellement d’Afrique.

Le think tank WATHI est un laboratoire d’idées africain. Il conduit des réflexions sur plusieurs thématiques qui interpellent la marche du continent. Wathi offre dans ce sens, une plateforme en ligne permettant aux jeunes chercheurs de partager leur contribution et de disposer également d’un fond documentaire très important.