Allemagne: manifestation à Berlin contre la hausse vertigineuse des loyers

A Berlin, les loyers ont bondi de 20% entre 2016 et 2017 et ils ont augmenté de 120% depuis 2004, alors que l’immobilier était traditionnellement à Berlin plus bas que dans la plupart des capitales du monde. Le phénomène ne touche pas que la capitale, mais à Berlin il y atteint des sommets.

Le nombre des Berlinois augmente de 50 000 par an depuis dix ans et la capitale allemande est devenue le lieu d’une intense spéculation immobilière y compris de la part d’investisseurs étrangers attirés par la hausse des prix.

250 associations se sont donc mobilisées pour dénoncer cette folie des loyers et les risques d’exclusion des plus modestes du centre-ville vers la périphérie. Même la Banque centrale allemande estime que les propriétés dans certaines villes allemandes sont surévaluées de 15% à 35%, faisant craindre l’éclatement d’une bulle immobilière.

Toutefois, partis de très loin, les loyers et les prix de l’immobilier à Berlin sont encore beaucoup moins chers qu’à Londres, Paris, Singapour, Zurich ou Hong-kong.