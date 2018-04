Israël libère plus de 200 migrants africains sur injonction de la Cour suprême

Plus de 200 migrants africains illégaux détenus dans une prison du sud d’Israël ont été libérés dimanche 15 avril, comme l’a ordonné dans une décision la Cour suprême israélienne. Leur avenir reste indéterminé : à ce stade aucune solution n’a été trouvée par le gouvernement israélien.

207 migrants africains – soit la quasi-totalité des demandeurs d’asile retenus dans un centre de détention du sud du pays – ont donc été libérés ce dimanche. C’est le résultat d’une décision de la Cour suprême israélienne.

Les juges ont expliqué que les négociations entre l’Etat d’Israël et un pays tiers pour accueillir les migrants sont encore en cours et n’ont pas à ce stade abouti sur un accord. Et que par conséquent les migrants ne pouvaient plus rester derrière les barreaux.

L’Ouganda avait fait savoir vendredi 13 avril qu’il « envisageait » d’accueillir sur son sol quelque 500 migrants érythréens et soudanais en situation irrégulière en Israël. Les migrants libérés ont été accueillis par des militants d’organisations de droits de l’homme, qui militent contre le plan d’expulsion du gouvernement israélien et réclament dans un communiqué de véritables solutions. Un groupe d’habitants des quartiers sud de Tel Aviv, où résident la majorité des migrants africains, ont manifesté contre leur libération.

Le gouvernement israélien tente de faire adopter par le Parlement une loi pour contourner l’opposition de la Cour suprême israélienne. Elle permettrait l’expulsion des quelque 40 000 demandeurs d’asile qui ont trouvé refuge en Israël.