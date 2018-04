ZIAR ANNUEL A NIANGA EDY – Sueurs pour ADD

La cérémonie officielle du Ziar annuel à Nianga Edy, dans la commune de Dodel (département de Podor), a été émaillée par de violents affrontements entre les gardes du corps de Dr Cheikh Oumar Anne et ceux d’Abdoulaye Daouda Diallo.

Selon nos sources, cette terrible bataille rangée a mis fin à la cérémonie officielle. Les partisans de Dr Anne accusent ADD.

Depuis 2000, c’est le maire de Ndioum et non moins Directeur général du COUD qui s’occupe des préparatifs de cet événement religieux, dit-on. Et, il parait selon des sources, que le marabout Thierno Adama Gaye a toujours eu à magnifier le soutien de Cheikh Oumar Anne.

Mais, hier, l’ancien ministre de l’Intérieur, qui est resté plusieurs années sans venir à cette ziarra, a débarqué sur les lieux pour faire dans la provocation. Il s’est présenté à l’évènement, prétextant une pose de première pierre. S’ensuivit une bataille rangée.

D’après des témoins, n’eût été la sérénité de Cheikh Oumar Anne, les choses allaient dégénérer. En effet, ses gardes du corps ont sévèrement bastonné ceux d’Abdoulaye Daouda Diallo qui ont battu en retraite.