Augmentation de 626 milliards de la masse monétaire en janvier

La masse monétaire du Sénégal a enregistré une augmentation de 626 milliards de FCFA (environ 939 millions de dollars) au terme du mois de janvier 2018 comparée à la même période de l’année 2017, a appris APA lundi auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Cette masse monétaire s’est établie à 4789,6 milliards de FCFA contre 4163,6 milliards de FCFA en janvier 2017, soit une progression de 15% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0015 dollar).

Cette hausse est occasionnée à la fois à la circulation fiduciaire (billets et pièces de monnaie hors banques), aux dépôts transférables et aux autres dépôts inclus dans la masse monétaire.

La circulation fiduciaire passe ainsi de 917,8 milliards de FCFA en janvier 2017 à 1.134,3 milliards de FCFA un an plus tard (plus 23,6%). Quant aux dépôts transférables, ils se sont élevés à 2.205,9 milliards de FCFA contre 1.945,2 milliards de FCFA en janvier 2017 (plus 13,5%).

De leur côté, les autres dépôts inclus dans la masse monétaire enregistrent une hausse de 11,3% à 1.449,4 milliards de FCFA contre 1.302,6 milliards de FCFA en janvier 2017.

En glissement mensuel, la masse monétaire a légèrement progressé de 1,3%, passant de 4.726,5 milliards de FCFA en décembre 2017 à 4789,6 milliards de FCFA en janvier 2018.

Cette évolution est entrainée principalement par les dépôts transférables qui progressent de 5,10%, la circulation fiduciaire et les autres dépôts inclus dans la masse monétaire ayant respectivement baissé de 1,20% et 2,00%.