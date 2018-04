PARRAINAGE AU SÉNÉGAL : Les résultats d’un sondage

Selon un sondage réalisé par une ONG américaine et repris par nos confrères de Dakartimes, 64% des sondés ne comprennent pas la différence entre mode de scrutin et critère de scrutin. 67 % sont pour la limitation des candidatures par n’importe quel moyen au moment où 59% sont d’accord avec le parrainage et 52% pensent que cette loi favorise le régime.



A en croire Dakartimes, le même sondage a permis de faire ressortir la popularité du président Macky Sall. En effet, 84% ont une bonne image du Président de la République. Macky Sall bénéficie donc d'une bonne image auprès de la majorité de ses concitoyens sondés. Ces derniers estiment que son action est positive et reconnaissent qu'il est un bon leader. Cependant, des améliorations restent à faire dans les prochaines années estiment les sénégalais dont 65% jugent que le pays tend plutôt vers une amélioration que vers une régression depuis 2012 avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) selon les résultats de l'étude. Nos confrères de nous dire que plusieurs juristes pensent que ce projet de loi ne viole aucune disposition de la Constitution sur le plan strictement juridique. «La disposition en question a toujours existé au niveau de la constitution » selon des connaisseurs des textes juridiques de ce pays. D'autres dénoncent le changement du mode d'élection du Président de la République qui est une disposition immuable