Découverte : Le Musée de la photographie de Saint-Louis du Sénégal, nous ouvre ses portes

La ville de Saint-Louis du Sénégal porte bien son statut de ville historique, et ce ne sont pas les nombreux clichés qui plantent le décor du Musée de la photographie qui le démentiront. Inauguré le 25 novembre 2017, cet espace exceptionnelle est un lieu de découverte à travers la photographie de l’évolution de notre continent.

En visite à Saint-Louis, vous en prendrez désormais plein la vue. Des dizaines de clichés d’artistes photographes venant de plusieurs pays d’Afrique et d’ailleurs, c’est le décor que vous offrent désormais le MuPho (Musée de la photographie de Saint-Louis). A l’initiative de ce projet dirigé par Salimata Diop, une jeune Sénégalaise, se cache l’entrepreneur Amadou Diaw, un amoureux de la photographie mais plus connu pour avoir fondé ISM (Institut de management), l’une des plus prestigieuses écoles de commerce du Sénégal.

« Lors de mon dernier séjour à Saint-Louis le mois dernier, j’ai été particulièrement été séduit par la richesse du contenu du musée. On y retrouve des clichés datant des années avant l’indépendance d Sénégal. On y apprend énormément sur Saint-Louis et l’Afrique en Général. Ce sont des images qui n’ont aucune valeur », comment Ismael Cabral Kambell de Jumia Travel de retour d’un séjour dans la ville touristique.



On y retrouve des visages de la beauté Sénégalaise des années 1930, des clichés inédits de la cérémonie d’investitures au titre d’empereur de Jean Bodel Bokassa en 1977, et plusieurs autres clichés. Le MuPho est d’une originalité particulière qui nous plonge dans l’ère du temps, de l’époque coloniale à nos jours, entre cliché de photographes célèbres et d’autres oins connus. Une originalité abritée dans un ancien bâtiment coloniale patrimoine de l’Unesco.

Il faut dire, que Saint-Louis du Sénégal a un fort ancrage dans la photographie. La ville a vu évoluer les précurseurs et maitres de la photographie en Afrique dès le XIXème siècle, un héritage que son initiateur, un fils de la vieille cité, compte bien préserver.