Suivez le vote de la loi sur le parrainage

L’Assemblée nationale examine, ce jeudi 19 avril, le projet de loi instaurant le parrainage aux élections. L’opposition promet de combattre le texte en manifestant devant les grilles du Parlement. Des organisations de la société civile également se mobilisent. Suivez les temps forts de cette journée de forte tension

OUF ! Abdoul Mbaye exfiltré par ses gardes du corps

Abdoul Mbaye a échappé de peu à une arrestation. Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) qui se trouvait sur l’avenue Lamine Guèye au moment des échauffourées a été tiré… (Lire la suite)

OFFENSIVE La député Ndèye Fatou Sabara demande l’ajournement des travaux

Ndèye Aïssatou Sabara demande ni plus ni moins que les débats sur le texte de loi instaurant le parrainage soient ajournés. La député de l’opposition dénonce une «loi est discriminatoire». «Une loi constitutionnelle ne doit pas être discriminatoire», martèle-t-elle. Avant de… (Lire la suite)

SOUTIEN Dédhié Fall quitte l’Assemblée pour rejoindre Idy à la police

Le député du parti Rewmi Déthié Fall est allé au chevet de Idrissa Seck, son leader. Il vient de quitter les locaux de l’Assemblée nationale où se déroule présentement l’examen du projet de loi sur le parrainage. Il a ensuite pris la direction du… (Lire la suite)

PASSE D’ARMES Niasse vs Madické Niang

La première passe d’armes a eu lieu, ce jeudi, entre Moustapha Niasse et Madické Niang. “Il faut qu’une première liste d’orateurs soit faite, suggère le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. A partir de ce moment, on peut demander qu’on aille au vote.” Réplique du président de l’Assemblée nationale : “Le règlement intérieur dit clairement, à tout moment du débat, un député peut demander la parole pour proposer l’ajournement du débat. A ce moment-là, il est demandé s’il y a un avis contraire de la part du député, la parole lui est donnée et nous passons au vote. Et, je vais l’appliquer.” Me Madické Niang revient à la charge… (Lire la suite)

ARRESTATIONS Kilifeu pris dans la vague d’arrestations

Les arrestations se suivent et se ressemblent pour les leaders de l’opposition qui ont investi la rue ce jeudi 19 avril 2018 pour protester contre le vote du projet de loi instaurant le parrainage à la présidentielle de 2019. Après Idrissa Seck, leader de Rewmi, Thierno Bocoum président de Agir et Gakou président du Grand parti, c’est au tour de Kilifeu, activiste de Y en a marre vient d’être arrêté par les forces de l’ordre. Les proches…. (Lire la suite)

RÉPRESSION Idy arrêté et conduit au commissariat de la Médina

Après Malick Gakou et Thierno Bocoum, Idrissa Seck a été arrêté et conduit à la police de… (Lire la suite)

TENSION Malick Gakou arrêté

La manifestation contre le vote du projet de loi sur le parrainage a fait sa première victime. Le leader du Grand parti, Malick Gakou, vient d’être arrêté par la police. Selon la Rfm, qui donne l’information, il a été interpellé aux… (Lire la suite)

POLÉMIQUE Abdoulaye Makhtar Diop exige des tenues correctes

Abdoulaye Makhtar Diop, député de la majorité parlementaire Benno book yaakaar (Bby) évoque l’article 107 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ce, dit-il, «pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire». «Le député doit veiller à ce que sa tenue lors des séances plénières soit descente», formule Abdoulaye Makhtar Diop qui demande qu’une… (Lire la suite)

DÉMARRAGE Niasse ouvre la séance

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, est arrivé à 9 h 23 dans l’hémicycle. Il a été fortement applaudi par les députés de la majorité parlementaire, Benno bokk yaakaar (Bby). Ceux de l’opposition se sont… (Lire la suite)

TUTELLE Ismaïla Madior Fall est dans la place

Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, défendra ce jeudi 19 avril, le projet de loi instaurant le parrainage aux élections. Le Garde des Sceaux est arrivé à l’Assemblée nationale à 9 h 10 mn alors que la… (Lire la suite)

HUMEUR Le député Serigne Bara Mbacke Dolli en rouge

Le député du groupe parlementaire Liberté et Démocratie Serigne Bara Mbacké Dolli a fait une entrée remarquée à l’Assemblée nationale ce jeudi. Il est tout de rouge vêtu. Sans doute en signe de… (Lire la suite)

GOUVERNEMENT Arrivée du ministre Samba Sy

Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Samba Sy est arrivé à l’Assemblée nationale. Il sera aux côtés de ses collègues Ismaïla Madior Fall (révion de la Constitution) et Aly Ngouille Ndiaye (révision du Code électoral), respectivement ministre de la Justice et ministre de l’Intérieur, qui vont défendre le projet de loi instaurant le parrainage. Le ministre du Travail est arrivé à 8 h 30 alors que la séance est convoquée à 9 heures. Du côté des députés, les sièges sont au… (Lire la suite)

AFFLUENCE La partie réservée au public dans l’hémicycle est déjà pleine

Le projet de loi instaurant le parrainage va passer en plénière à l’Assemblée nationale ce jeudi. Les députés sont convoqués à 9h. À l’intérieur de l’hémicycle, la partie réservée au public est déjà pleine. Les forces de l’ordre qui veillent au grain, surveillent ladite place comme du lait sur le feu. Un groupe de députés vient de faire… (Lire la suite)

Video de la manifestation contre le parrainage