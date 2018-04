Enseignement Superieur : Dix cles pour promouvoir le partenariat entre Dakar et Paris

Dix clés portant sur des thèmes divers ont été prises pour promouvoir le partenariat entre le Sénégal et la France dans le secteur de la l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, a annoncé, samedi, Mary Teuw Niane, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

“Nous avons après deux jours d’échanges, abouti à dix clés pour le partenariat Sénégal-France pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation”, a dit M. Niane lors de la cérémonie clôture des travaux de la première conférence Sénégal-France de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Selon lui, “ces dix clés tournent autour des thèmes qui portent sur le gouvernement des institutions d’enseignement supérieur, sur la professionnalisation, l’entreprenariat, la recherche, l’innovation, la création d’incubateurs et d’entreprises”. De même, M. Niane a évoqué “la coopération à travers le numérique pour construire des formations et les projeter au-delà des deux pays, en Afrique et à travers le monde”. Le ministre a ajouté que ces mesures doivent prendre aussi en considération “les questions de reconnaissance des acquis de l’expérience mais aussi celles de mobilité qu’elles soient pour les étudiants, le personnel d’enseignement et de recherche ainsi que pour le personnel administratif, technique et de service”. Pour “la mobilisation commune des financements nécessaires des dix clés et la création d’un cadre de suivi d’évaluation des décisions qui ressortent de cette première conférence”, Mary Teuw Niane a fait part de l’engagement des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron lors du troisième séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s’était tenu à Paris, le 19 octobre dernier. Pour le conseiller en coopération et relation culturelles de l’ambassade de France, Laurent Perez Vidal, “c’est une réussite parce que bien évidemment il y’a eu des ateliers qui ont permis de dégager dix clés pour l’avenir de la coopération 2018-2022”. “La coopération entre l’établissement sénégalais et français est fertile et riche. Pour autant, il faut requestionner une coopération qui est ancienne pour la reconsidérer pour qu’il puisse se projeter vers l’avenir”, a estimé M. Vidal. “C’est un événement que nous avons co-construit avec nos collègues et le ministre de l’Enseignement supérieur du Sénégal et cela correspond à l’une des grandes priorités du plan d’action de l’ambassade, c’est-à-dire de soutenir la jeunesse”, a-t-il dit, évoquant l’accompagnement de la jeunesse vers l’insertion professionnelle et l’insertion sociale Selon lui, “cet événement qui fait suite jeudi dernier à l’organisation du comité de pilotage du projet du premier campus franco-sénégalais s’inscrit en droite ligne des conclusions du séminaire intergouvernemental du 19 octobre 2017”. Auteur: APS – Webnews