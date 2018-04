Parrainage : L’opposition va saisir la Cedeao et l’Union africaine

Le Front démocratique et social de résistance nationale (FRN), qui regroupe l’essentiel des partis de l’opposition, n’a pas rendu les armes. Il entend poursuivre le combat contre le parrainage, malgré l’adoption de la loi, jeudi 19 avril.

“Il a été demandé à la commission juridique (Frn) de prendre toutes dispositions utiles pour introduire un recours devant les juridictions compétentes au niveau national comme au niveau de la CEDEAO et l’Union Africaine pour faire barrage à cette forfaiture”, annoncent le Pds et ses alliés dans un communiqué reçu à Seneweb.

Aussi le FRN prévoit une “journée de résistance nationale aux abus de pouvoir répétés d’un régime de dictature, de prédation et de piétinement des droits démocratiques et sociaux des populations. La date et les modalités pratiques de cette action seront précisées ultérieurement”.

Le FRN a pris ces décisions lors de la réunion de ses leaders, au lendemain des manifestations contre le parrainage. Ces derniers se sont réunis “au siège de Bokk Gis Gis l’un de ses partis membres, pour faire le bilan critique et dégager des perspectives” de la mobilisation contre la réforme constitutionnelle.

“À l’issue d’un large débat, le FRN s’est tout d’abord félicité du succès réel qu’a connu la première journée de protestation nationale contre le projet de révision sur mesure de la Constitution, initié unilatéralement et imposé autoritairement par le Président Macky Sall”, informe le communiqué.