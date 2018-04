Cameroun: 77 candidats dont de nombreux Français pour le poste de sélectionneur

Pas moins de 77 CV ont été envoyés à la Fédération Camerounaise de Football pour prendre en main la sélection. D’après France Football, de nombreux techniciens français sont sur le coup comme Raymond Domenech, Philippe Troussier et Philippe Hinschberger.

La Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) a du pain sur la planche. Son appel à candidature lancé début mars pour le poste de sélectionneur des Lions Indomptables a connu un énorme succès.

77 dossiers ont ainsi été envoyés dans l’optique de succéder à Alexandre Belinga, en charge de l’intérim depuis le limogeage du Belge Hugo Broos en décembre.

Domenech, Matthäus et Simone intéressés

Ce mardi, France Football en dit un peu plus sur ces 77 dossiers. Une quinzaine d’entre eux aurait été envoyée par des Français : Raymond Domenech, Philippe Troussier, Philippe Hinschberger, Alain Giresse ou encore Loic Perrin.

Pas non plus hostiles à l’idée de vivre sur place (critère imposé par la Fédération), Lothar Matthäus John Toshack, Marco Simone, Carlos Queiroz, Benito Floro, Matthäus et Rigobert Song ont également candidaté.

Rappelons que le Cameroun, sacré champion d’Afrique en février 2017, organisera la prochaine édition à l’été 2019