Sénégal: Waw télécom veut révolutionner l’internet

Récent fournisseur des services d’accès à internet à intégrer le marché Sénégalais, Waw télécom ambitionne de révolutionner ce secteur. L’équipe dirigée par Abdou Kane, affiche de grandes ambitions dans un marché longtemps chasse gardé de grands opérateurs.

Le nouveau fournisseur de services internet sénégalais vise la proximité, et surtout des services de qualité répondant aux besoins des consommateurs. Une démarche qui sera effective grâce à des moyens techniques importants dans plusieurs localités du Sénégal. L’ambition de ce nouveau fournisseur de services internet, est de stimuler le développement social et économique partout au Sénégal en démocratisant la connectivité haut débit, et à moindre coût.

Pour Abdou Kane, Directeur Général de Waw télécom, « dans un monde où l’innovation continue est une condition de réussite, accéder rapidement au réseau internet en illimité, et disposer d’une connexion de qualité en permanence doit être possible pour tous. La démocratisation d’une connexion à internet illimité est notre pari et nous allons le gagner ».

L’entreprise projette également un compagnonnage étroit avec les startups sénégalaises qui, selon son Directeur Général, contribuent positivement à construire un écosystème numérique. « Nous croyons au dynamisme des jeunes entrepreneurs sénégalais, n’oubliez pas que je suis avant tout entrepreneur, et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de les accompagner autant que nous le pouvons ». Pour rendre ce partenariat effectif, Waw télécom vient d’offrir à l’ensemble des startups sénégalaises l’installation et un mois de connexion gratuit.

En plus de son déploiement sur Dakar, le fournisseur de services internet Waw, va procéder dans quelques jours à son démarrage des activités sur la petite côte (Mbour, Saly, Somone) et dans plusieurs autres localités du Sénégal.

Omar Sow (Stagiaire)