Assemblée nationale : L’opposition boycotte le Président cap-verdien

Le chef de l’État de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, est à Dakar depuis ce mercredi pour une visite officielle du 25 au 29 avril. Il se rendra à l’Assemblée nationale ce jeudi, dans l’après-midi, pour une adresse aux députés. Ce sera sans les députés de l’opposition.

En effet, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie et les députés non-inscrits ont fait part de leur décision de boycotter la séance. Ils argumentent : «Dans le contexte actuel de graves atteintes aux libertés collectives et individuelles qui prévaut au Sénégal avec la révision de la Constitution intervenue le jeudi 19 avril, après consultation entre les leaders de l’opposition, les députés du groupe Liberté et Démocratie et les députés non-inscrits, nous nous sommes accordés sur la nécessité de lancer un signal fort à l’opinion nationale et à la communauté internationale.»

Concrètement, les députés de l’opposition, entre autres griefs, «dénonce(nt) la répression sauvage et barbare dont les Sénégalais ont été victimes» (le 19-Avril), «proteste(nt) contre les violations répétées du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dont le point d’orgue a été le vote sans débats de la loi de révision constitutionnelle», «condamne(nt) la décision, sans précédent depuis 1962, du président de l’Assemblée nationale de faire intervenir les forces de l’ordre au sein de l’Hémicycle pour faire expulser un député».