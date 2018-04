Le radis, la minceur à croquer

Il fait entrer le printemps à table avec son teint rosé et son petit toupet vert. Croqué tout cru ou bien poêlé (oui !), le radis apporte fraîcheur et nutriments. Forcément, il nous botte !

SES ATOUTS

• Poids plume : peu calorique, le radis se croque sans compter… à condition de ne pas le noyer sous le beurre salé !

• Tonique : 100 g de radis (crus) fournissent 27 mg de vitamine C anti-oxydante, soit plus du tiers des AJR (apports journaliers recommandés).

• Source de folates : le radis contient de la vitamine B9, indispensable au bon développement fœtal et à la formation des globules rouges.

• Costaud en minéraux : il affiche une teneur intéressante en magnésium (antifatigue), calcium (santé osseuse), phosphore (métabolisme énergétique), potassium (systèmes musculaire et nerveux) et sélénium (beauté des ongles et des cheveux, anti-radicaux libres).

• L’atout cœur : il est source de polyphénols et d’anthocyanines (pigments), favorables à la santé cardiovasculaire.

• Anticancer : le radis contient des composés soufrés et des pigments anti-oxydants qui protègent les cellules de l’organisme de la dégénérescence.

SON CV

11,4 Cal*

Protéines : 0,8 g

Lipides : 0,1 g

Glucides : 1,2 g

Fibres : 1,1 g

*Valeurs pour 100 g.