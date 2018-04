Les Lions en 3-5-2 : Amara est d’accord avec Aliou Cissé, mais…

L’ancien sélectionneur du Sénégal Amara Traoré n’a pas été choqué de voir Les Lions jouer en 3-5-2 lors de leurs deux premiers matches de préparation de la Coupe du monde. Au contraire.

«Si Aliou Cissé avait fait autrement, cela m’aurait inquiété, confie le technicien dans un entretien avec Stades. Le Sénégal a calé cinq matches amicaux, note Amara Traoré dans Stades. Les deux premiers matchs ont servi de test pour Aliou Cissé. Une façon de voir s’il y a des problèmes, comment ils vont réagir. Parce que le Sénégal joue en 4-4-2 et en 4-3-3 sous le magistère d’Aliou Cissé. C’est la première fois qu’il joue en 3-5-2. S’il ne le fait pas durant ces matchs amicaux, il ne le fera jamais.»

Cependant, Amara Traoré demande au sélectionneur national de se montrer plus clair. «Dans ce système, à un certain moment, on ne sait pas si c’est en 5-3-2 ou 3-5-2 parce que les deux animations sont différentes. Contre l’Ouzbékistan, l’équipe était plus en 5-3-2. Contre la Bosnie, on était en 3-5-2 en première période et on est revenu à 5-3-2 en seconde période. Dans cette animation, il faut que cela soit très clair dans la tête des joueurs. Il faut parfaire l’expression collective. »

Ceci étant dit, «le plus grand vœu» d’Amara Traoré est «de voir Kara Mbodj se rétablir pour venir donner un coup de main à la défense». «Avec Kara, l’équipe se bonifie», tranche-t-il.