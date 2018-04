Manger de la nourriture imprimée en 3D, bientôt une réalité ?

Des chercheurs sud-coréens travaillent actuellement sur une imprimante 3D capable d’imprimer de la nourriture ciblant précisément nos besoins nutritionnels. Cette machine, si elle voit le jour, aura de nombreux avantages.

Et si dans la cuisine ne se trouvait plus qu’une seule machine ? Une machine, où lorsque l’on appuie sur le bouton, un plat répondant exactement à nos besoins nutritionnels s’imprimait immédiatement sous nos yeux ? Même si cela reste encore de l’ordre de la science-fiction, des chercheurs de l’Université féminine Ewha, en Corée du sud, travaillent sur ce concept afin qu’il devienne réalité. Ils ont présenté leurs recherches sur l’impression 3D alimentaire lors de la réunion annuelle de l’Experimental Biology, à San Diego.

DES CARTOUCHES UN PEU SPÉCIALES…

On peut aujourd’hui imprimer en 3D des tissus humains, des maisons, des instruments de musique, et pourquoi pas de la nourriture ? Des scientifiques sud-coréens ont conçu une plateforme qui utilise l’impression 3D pour créer des microstructures alimentaires permettant de personnaliser la texture et l’absorption corporelle des aliments pour chaque personne. Jin-Kyu Rhee, professeur à la tête de ces recherches, espère qu’un jour des cartouches contenant des versions en poudre de divers ingrédients, puisse assembler leurs composants grâce à l’impression 3D.

DE MULTIPLES EFFETS BÉNÉFIQUES

Leur prototype d’imprimante 3D a réussi à reproduire la texture et les propriétés physiques d’échantillons réels d’aliments. Ils ont également démontré que leur machine pouvait transformer la microstructure des glucides et des protéines afin de contrôler la texture des aliments et la manière dont ils sont absorbés par le corps. ” En plus d’offrir des options de nourriture personnalisées, la possibilité d’imprimer des aliments en trois dimensions à la maison, ou à l’échelle industrielle, pourrait grandement réduire le gaspillage alimentaire et les coûts associés au stockage et au transport “, expliquent les auteurs dans un communiqué. Cependant, beaucoup de travail reste encore à fournir avant de pouvoir lancer l’impression de sa pizza préférée depuis son salon.