5ème étape du Tour du Sénégal 2018 : les attaquants vont au bout

65 coureurs ont pris ce matin le départ de la 5ème étape du Tour du Sénégal 2018. Un peu de fraîcheur accompagnait la caravane au départ de Thiès, mais c’est une forte chaleur qui allait les accueillir 158.2 kilomètres plus loin à Ndangane.

Une échappée au long cours se forma dès les premiers kilomètres de course avec Mohamed Bouzidi (Sovac Natura4ever), Médéric Clain (Club de La Défense), Janvier Hadi et « Uwiduhaye » (équipe nationale du Rwanda), Bryan Van Rutten (Global Cycling Team), Aziz Nikiema et Souleymane Kone (équipe nationale du Burkina Faso), ainsi que Alexandre Latil et Michael Dalterio (Vélo Sélect Apogée). L’écart atteignit les deux minutes avant de redescendre et d’osciller constamment entre une minute et une minute trente.

Les coureurs de Sovac-Natura4ever, avec l’aide des membres de l’équipe nationale du Burkina Faso, ne ménagèrent pas leurs efforts pour revenir sur les 9 hommes de tête. La jonction avec les hommes de tête s’opéra au km 75 ,selon les informations publiées sur la page Facebook du Tour du Sénégal .

Mais c’est au km 81 que se dessina l’échappée qui devait aller au bout, lorsque Jan-Niklas Jünger (Team Embrace the World), Jean-Paul René Ukiniwabo (équipe nationale du Rwanda), et Seydou Bamago (équipe nationale du Burkina Faso) sortirent du peloton. Ces trois hommes furent bientôt rejoints par le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana. Au km 115, les attaquants creusèrent un écart maximum de 3’ 40’’. Dès lors, l’écart diminua sensiblement, mais il était cependant toujours de 2’30’’ à 3 km de l’arrivée.