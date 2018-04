Accusé de « trahison », Modou Lô risque de tomber devant le Juge

Modou Lô et la structure «Leewtoo Productions» vont sans doute solder leur compte devant le procureur. Le lutteur de Rock Énergie serait loin de renouer le «Ngimb» avec ladite structure. Un parfum de «trahison» se sent du côté des Parcelles assainies. En effet, la structure «Leewtoo Productions» avait ouvert le bal en donnant à Modou Lô une avance de 25 millions sur un cachet de 85 millions, et l’adversaire devrait être connu après le combat de celui-ci contre Lac De Guiers 2. «On lui avait remis cette somme à travers Birame Gningue pour le compte de Modou Lô en guise d’avance.

C’est par la suite que Birame Gningue a pris une autre avance. Le cumul de contrat est interdit. La justice va trancher», a fait savoir notre source proche du dossier.En effet, depuis que le combat revanche fait saliver et fait couler beaucoup d’encre, les propositions de cachet se multiplient et ne cessent de flamber. Pape Thialice Faye, Luc Nicolaï, Pape Abdou Fall et Bécaye Mbaye sont tous dans la course à fond pour décrocher ce combat. Même Aziz Ndiaye a fait savoir dans la presse qu’une chaîne de télévision française serait intéressée par ce combat revanche et qui pourrait être inédit dans le sport de chez nous. Mais Luc Nicolaï, lors du dernier face à face Gris-Balla a averti ses pairs dans l’arène. Ce qui fait douter plus d’uns promoteur sur une «trahison» de Modou Lô. Une affaire à suivre.