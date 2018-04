Les deux Corée se retrouvent après 65 ans de tension

C’était un événement auquel les Coréens ne croyaient plus. Un dirigeant nord-coréen a franchi la ligne de démarcation pour la première fois depuis 1953 et la fin de la guerre de Corée. Kim Jung-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont retrouvés vendredi se sont alors serré la main pendant près d’une demi-minute.