20 pièces parfaites pour se faire un look digne de Coachella

Cette année encore, nos yeux aguerris de fashionistas en ont pris plein les mirettes de l’autre côté de la scène du festival Coachella. Des longues robes vaporeuses, des shorts en jean destroy, des tops en crochet, des franges, de la résille ultra colorée, des crop tops, les it-girls ont rivalisé d’imagination pour nous offrir un défilé digne de ce nom. Si Coachella 2018, c’est bel et bien terminé, la saison des festivals, elle, ne fait que commencer ! Rock en Seine, Lollapalooza, Peacock Society, chez nous aussi, les festoches ne manquent pas. Et avec ce qu’on vous a réservé niveau look, croyez-nous, Coachella n’aura qu’à bien se tenir !

New Look – Kimono de plage noir en crochet 19,99€

Pull & Bear – Pantalon palazzo imprimé fleuri 25,99€

Boohoo – Visière en plexiglas coloré 8€ au lieu de 10€

Zara – Pantalon plissé motifs géométriques 19,95€

ASOS – Combishort à pois avec noeud sur le devant 44,99€

New Look – Chapeau en paille avec pompons 19,99€

Mango – Top en crochet crème 29,99€

Topshop – Sac banane fluo 32€

Urban Outfitters – Body en crochet à rayures 65€

Frankie Shop – Boucles d’oreilles mauve 55$

Monki – Chaussettes imprimé avocat 4€

& Other Stories – Brassière triangle avec dentelle florale 29€

Zara – Pantalon rose large 39,95€

Nasty Gal – Veste à pompons multicolores 60$ au lieu de 100$

New Look – Combishort rouge asymétrique imprimé fleuri 34,99€

Zara – Robe à pois semi-transparente 19,95€

ASOS – Harnais pour le haut du corps en chaînes fines 19,99€

Topshop – Cape à franges 46€

Frankie Shop – Lunettes jaunes transparentes 20$

& Other Stories – Panier tressé avec pompons rose 49€

New Look, Zara, Topshop, vous savez désormais où vous dirigez pour vous concocter une allure digne de Coachella !