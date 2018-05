20 robes glamour pour assister au mariage de ta meilleure amie cette saison

Le soleil qui pointe le bout de son nez, les températures qui s’améliorent et les cérémonies qui se préparent. Oui, on est enfin arrivé à la saison des mariages. Ton meilleure amie se marie ? Tu es aux anges sauf que voilà tu n’as pas LA tenue qu’il te correspond – pour le partenaire, c’est une autre histoire 😉 – et le temps passe. Bonne nouvelle, généreuses comme nous sommes, on te propose une sélection de 20 robes plus glamour les unes que les autres. Bien évidemment, exit le blanc pour ne pas piquer la vedette à la mariée, voyons !

Topshop – Robe plissée 52€

River Island – Robe péplum et moulante 87€

Boohoo – Robe moulante à empiècements crochetés 42€

H&M – Robe en jersey à effet drapé 39,99€

Missguided – Robe bustier à volant 27€

Zara – Robe portefeuille à épaulettes 39,95€

ASOS – Robe style Bardot avec volants superposés 52,99€

River Island – Robe style Bardot à volants et encolure en cœur 95€

Boohoo – Maxi-robe en mousseline de soie à volants 36€

Mango – Robe satinée asymétrique 35,99€

ASOS – Robe longue plissée à dos ouvert et volanté 58,99€

& Others Stories – Robe drapée 69€

Missguided – Robe moulante à col bateau 15€

River Island – Robe plissée à épaules dénudées 55€

Topshop – Mini robe Bardot à volants 52€

Boohoo – Robe midi à épaules dénudées 24€

River Island – Robe à mancherons fendue à la cuisse 65€

Mango – Robe asymétrique drapée 119,99€

Topshop – Robe Bardot à volants 64€

ASOS – Robe avec épaules dénudées et manches volantées 82,99€

Alors, as-tu trouvé la robe de tes rêves ?