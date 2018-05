Amber Rose moulée dans un total look rose, le fashion faux-pas de la semaine

Chaque année, le festival Coachella fait du bruit de côté de l’Outre-Altantique. Que ce soit la programmation pointue ou les invités de prestige, l’évènement est scruté jusque dans ses moindres détails. Evidemment, avec un parterre de stars habituées au festival, on peut s’attendre chaque année à un défilé de haute voltige. Et l’année 2018 a démarré en trombe côté look ! Si Bella Hadid, Kendall Jenner ou encore Rihanna nous en ont mis plein la vue, une autre tenue n’a pas été épargnée par notre fashion radar mais disons pour d’autres raisons. Oui, le total look rose d’Amber Rose (en même temps…) nous a littéralement brûlé les yeux au 3ème degré. Outre cette couleur criarde qui ne va qu’à Barbie (et encore !), sa combinaison ultra moulante n’était vraiment pas des plus élégantes. On sait que la bimbo est coutumière de ce type de looks mais là, trop c’est trop ! Enfin, du côté des accessoires, le chic était définitivement aux abonnés absents. Entre son choker en strass, ses lunettes masque rose flashy et son mini sac seau rose, on frôlait l’indisgestion !

