Beyoncé l’a prouvé une nouvelle fois au dernier festival de Coachella, elle mérite son statut de Queen ! La chanteuse a enchaîné les performances admirables et créé l’émoi chez ses fans. Si Beyoncé garde pour elle les réponses à de nombreux mystères la concernant, elle est très populaire auprès du grand public et son succès va grandissant. Et si la belle triomphe sur scène et dans les charts, elle est aussi épanouie dans sa vie amoureuse ! Beyoncé et JAY-Z sont actuellement en train de préparer leur tournée On The Run II qui commencera au mois de juin prochain, mais ils ont décidé de s’accorder une pause bien méritée.

BEYONCÉ ET JAY-Z PLUS AMOUREUX QUE JAMAIS, ILS SONT COMPLICES À UN MATCH DE BASKET (PHOTOS)

En effet comme on peut le voir sur les photos publiées par le Daily Mail, Beyoncé et JAY-Z ont assisté au match des Golden State Warriors contre les New Orleans Pelicans à Oakland. La chanteuse, qui était comme à son habitude ravissante, avait la main posée sur le genou de son mari, preuve que l’ambiance est au beau fixe entre les deux célèbres tourtereaux. On a beaucoup de raisons d’aimer Beyoncé, qui a été une tête d’affiche historique pour Coachella, et on a hâte de la voir en tournée avec son mari ! En attendant la jeune femme profite sereinement de sa vie de famille et de sa vie de couple, et tant mieux.