Khloé Kardashian bientôt mariée à Tristan Thomson ? C’est la rumeur de la semaine !

Dans la vraie vie, quand un homme trompe une femme plusieurs fois, elle prend ses cliques et claques (merci, Vianney) et elle s’en va le plus loin possible. Mais chez les Kardashian apparemment, ça ne se passe pas comme ça. Vous le savez, Khloé Kardashian aurait décidé de pardonner au père de sa fille ses infidélités. On savait qu’elle se tirerait de cette situation la tête haute et apparemment, ce fut le cas. Mais à en croire les rumeurs, Khloé aurait fait plus que pardonner : elle aurait carrément décidé de se marier : “Elle n’est pas seulement prête à lui pardonner, elle le pousse même à la demander en mariage. Elle est désespérée à l’idée de garder la face et de prouver qu’elle est la personne qui pourra enfin changer Tristan. Elle s’est sentie tellement humiliée après les révélations de ses infidélités, elle pense que si elle se marie avec lui, elle sera la femme qu’il a choisi”, a déclaré le magazine Heat.

Khloé Kardashian bientôt mariée ?

Et ce n’est pas tout ! La source poursuit : “Elle est obsédée par l’idée d’être la personne pour laquelle Tristan abandonnera ses mauvaises habitudes. Khloé a besoin qu’il lui prouve qu’elle représente bien plus que toutes les autres. Kris Jenner serait d’ailleurs totalement d’accord avec elle. A ses yeux, elle a besoin d’avoir une bague à son doigt afin de conserver les apparences. Khloé veut bien lui pardonner à condition qu’il s’engage véritablement. S’il l’aime et s’il aime sa fille, elle a besoin qu’ils se marient et d’excuses publiques.” Fera t-il ces fameuses excuses publiques ? Se diront-ils “oui” pour “sauver les apparences” ? Seul le temps le dira. En attendant, si les rumeurs se confirmaient, on imagine d’ici l’épisode spécial de Keeping Up With The Kardashian.