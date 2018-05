Mimi TOURE-Baye CISS : une alliance profitable à Kaolack.

Dans un article en date du jeudi 26 avril 2018 et intitulé : « Mimi Touré et Baye Ciss : Une alliance stratégique kaolackoise en gestation ? » ; le site d’information dakaractu.com nous informait d’une rencontre entre les susnommés dans un célèbre restaurant de Dakar. Et de cette rencontre pouvait naître une alliance politique stratégique en vue des locales de 2014.

Une nouvelle qui a été bien accueillie à Kaolack, surtout par la jeunesse. Et cela se comprend aisément parce qu’en effet, les kaolackois sont démotivés par les politiciens traditionnels empêtrés dans des querelles de personne qui y polluent l’espace politico-médiatique. Mais loin de tout découragement, les kaolackois gardent l’espoir de voir, enfin, une équipe municipale capable de revigorer la ville de Mbossé comba Jiggen.

C’est cette situation regrettable qui rend intéressant la nouvelle de cette alliance baye-mimi.

Dans cette alliance, le premier est un homme d’affaires qui est revenu à Kaolack après une longue absence et il compte y investir des milliards dans divers domaines à fort impact économique. A la différence de ceux, qui devenu aisé déménagent à Dakar, lui a préféré s’installer et soutenir l’économie locale.

Le second après une brillante carrière nationale et internationale est revenu pour faire valoir son expertise au profit du Saloum de ses origines. Lui aussi pouvait rester à Dakar pour profiter du climat agréable et de la belle vie de la capitale.

Dès lors, nous pouvons affirmer sans nous tromper que les profils de ces deux personnalités convergent vers un même idéal : la renaissance de Kaolack.

En tout cas, si l’alliance Baye-Mimi se confirme, elle sera profitable à Kaolack et aux kaolackois. Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, Kaolack a besoin de travailleurs, d’innovateurs et de plus de rigueur. Des qualités qui constituent, par ailleurs, le point commun de Cheikh Ibrahima Niass CISS dit « baye ciss » et Mme Aminata TOURE dite « mimi ».

A ces deux hautes personnalités, sachez qu’avec votre expertise et vos qualités susmentionnées, votre alliance peut compter sur, nous, jeunesse kaolackoise pour un Kaolack émergent.

Fait à Kaolack, le 29 avril 2018.

Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack (JRK)

La cellule de communication

jrkaolack@gmail.com