Après un mois de grève, la mobilisation à la SNCF reste loin des niveaux de 1995

Sur la durée, le mouvement social à la SNCF est pour l’heure difficilement comparable avec les plus grandes vagues de contestation de la décennie. Explications.

Le deuxième mois de mobilisation débute à la SNCF. Les cheminots se sont mis 12 fois en grève au mois d’avril, chiffre auquel s’ajoute la mobilisation du 22 mars. Et 24 journées d’action supplémentaires sont encore programmées jusqu’à la fin juin, sauf sortie de crise d’ici là. Les deux prochaines, les 3 et 4 mai, seront les dernières avant la rencontre prévue pour le 7 mai entre le premier ministre, Edouard Philippe, et les syndicats.

Par sa durée et son ampleur, ce mouvement devrait s’inscrire parmi les plus importants que la SNCF ait connus ces dernières années. Mais à quel point ? Eléments de réponse en date du 3 mai.

Une mobilisation en baisse, mais qui reste considérable

Un premier indicateur est le taux de grévistes à chaque journée d’action, dont l’évolution et commentée à chaque nouveau jour de grève. Malgré quelques soubresauts, il est assez clair que la mobilisation a plutôt eu tendance à diminuer tout au long du mois d’avril. Alors qu’on comptait de l’ordre de 30 % à 35 % de grévistes au démarrage de la contestation, ce chiffre est passé à 20 % environ à la fin du mois d’avril.

Le taux de grévistes s’effrite à la SNCF Les quatre journées de mobilisation qui ont eu lieu un samedi et un dimanche n’ont pas été retenues car elles ne sont pas comparables avec les jours de semaine. 0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %22 mars3 avril4 avril9 avril13 avril18 avril19 avril23 avril24 avril Source : SNCF

Derrière ces chiffres sur l’ensemble du personnel de la SNCF, on trouve des situations différentes selon les catégories d’agents. Ainsi, les contrôleurs et les conducteurs restaient majoritaires à faire grève les 23 et 24 avril, ce qui explique pourquoi les conditions de circulation restaient encore fortement perturbées les jours de mobilisation. De l’autre côté, les cadres de la SNCF n’étaient plus que 6 % à cesser le travail le 24 avril, dernier jour de grève en semaine du mois (nous n’avons pas tenu compte ici des chiffres des quatre journées de week-end car ils ne sont pas comparables avec les journées en semaine, selon la SNCF).

Conducteurs et contrôleurs font toujours massivement grève Les quatre journées de mobilisation qui ont eu lieu un samedi et un dimanche n’ont pas été retenues car elles ne sont pas comparables avec les jours de semaine. 0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %Conducteurs ContrôleursAiguilleursCadres3 avril4 avril9 avril13 avril18 avril19 avril23 avril24 avril Source : SNCF

Un mouvement difficilement comparable avec 2010 ou 1995

Derrière les chiffres de mobilisation au jour le jour, comment situer le mouvement actuel dans l’histoire des grandes grèves à la SNCF ? Cette dernière compile sur son site des données sur les mouvements sociaux depuis 1947. Dans ces chiffres, on trouve notamment le nombre de journées de grève moyen par agent, ce qui permet de comparer des mobilisations à des époques différentes sans fausser le tableau par des différences d’effectifs importantes.

Environ deux jours de grève par agent depuis la fin de mars

Contactée, la SNCF n’était pas en mesure de communiquer un décompte global des jours de grève accumulés depuis le 23 mars, selon la même méthodologie. Il nous a néanmoins été possible d’en faire une estimation indicative de la manière suivante :

Sur les neuf jours d’action sur 13 qui se sont déroulés en semaine, on comptait en moyenne un peu moins de 25 % de grévistes ;

Extrapolons ce chiffre de 25 % de grévistes aux quatre jours de grève qui ont eu lieu des samedis et dimanches ;

Les chiffres de participation à la grève communiqués par la SNCF sont calculés sur la base des agents censés être en poste un jour donné, pas des effectifs globaux de l’entreprise. Il faut donc les ajuster. Hors jours de récupération ou repos spécifiques liés au poste, un agent SNCF dispose de 52 « repos doubles » (le week-end), 28 jours de congés payés et 10 RTT, selon la documentation interne à l’entreprise. Soit 142 jours non travaillés et 223 jours travaillés dans l’année ;

Rapporté à la participation à la grève, le taux de grévistes moyen par rapport aux effectifs réels de l’entreprise serait alors de 15 % environ (week-ends compris).

En tenant compte de ces deux facteurs, on peut retenir un ordre de grandeur de deux journées perdues par agent environ (0,15 multiplié par 13 jours de grève). Suivant ce résultat, la mobilisation en cours se démarque nettement des années « normales » et serait même déjà presque comparable à celle contre la loi El Khomri (loi travail) en 2016 (où plus d’une quinzaine de journées de mobilisation ont eu lieu sur l’année) ou celle de 2007 contre la réforme des régimes spéciaux de retraites.

La mobilisation en 2018 encore loin de rivaliser avec celles de 2010 ou 1995 Journées de grève par an et par agent depuis 1947 Plan MarshallRéforme de la fonction publiqueMai 68Réforme des retraitesRéforme des retraitesRéforme El Khomri0 2 4 6 8 10 12 14 16 1950196019701980199020002010 SNCF Open Data (Direction cohésion & ressources humaines) Source :

Cette estimation est, en revanche, encore loin, pour l’heure, de l’ampleur des mobilisations contre la réforme des retraites de 2010 (3,8 jours par agent en moyenne) ou de 1995 (5,8 jours). Sans même parler de 1968, où les cheminots avaient fait chacun près de trois semaines de grève en moyenne. Rappelons encore une fois que ces chiffres ne reflètent pas forcément les perturbations du trafic, la grève de 2018 concernant largement les conducteurs, contrôleurs et aiguilleurs, quand d’autres mouvements pouvant être plus « répartis » au sein des effectifs de la SNCF.