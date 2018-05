Bamba Fall accuse le Sous-préfet de la Médina et le ministre Seydou Guèye d’être derrière le saccage de la Mairie de la Médina dans la journée du 1er mai. Selon Bamba Fall, des nervis ont été payés pour saccager la mairie pendant que lui et ses collaborateurs étaient occupés par la journée du 1er mai.

Devant cette situation, Bamba Fall dit déclarer la guerre à Macky Sall. Et la responsabilité de cette donne incombe à Seydou Guèye et au Sous-préfet Djiby Diallo.

“Je dis à Macky Sall qu’à cause du Sous-préfet et de Seydou Guèye, je lui déclare la guerre. Et que le meilleur gagne. Seydou Guèye et Djiby Diallo ont payé des nervis pour attaquer la mairie. Ils ont payé 3 000 à 5 000 FCFA par nervi, pour cette sale besogne. Ils savaient qu’ils n’allaient pas rencontrer de résistance avec le jour férié. Autrement, cela ne serait pas passé comme ça”, a causé Bamba Fall.