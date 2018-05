Juliette Binoche devient chauve

Pour un rôle dans un clip, l’actrice mondialement connue pour son talent et son glamour a accepté de paraître à l’écran complètement chauve. Le résultat la rend méconnaissable.

Juliette Binoche © Contour by Getty Images .

A 53 ans, l’actrice oscarisée a surpris tout le monde en diffusant sur Instagram une vidéo où elle apparaît sans cheveux mais avec le sourire. “Salut, tu me reconnais? Je suis en enfer”, écrit-elle en plaisantant.

Plusieurs projets en cours

Son porte-parole ne parle pas encore de ce nouveau projet mais l’on sait que Juliette travaille actuellement sur le film ” All That You Know”. Il raconte l’histoire d’un professeur divorcé de 50 ans qui crée un faux profil Facebook, celui d’une femme de 24 ans.

L’actrice sera également bientôt à l’affiche de “High Life face” avec Robert Pattison et Mia Goth. Ce film de Science fiction met en scène un père et sa fille, qui tentent de survivre dans un endroit isolé.

Nous aurons aussi le plaisir de voir l’actrice dans un projet réalisé par le cinéaste japonais Hirokazu Koreeda, prévu pour 2019.

#MeToo

En janvier dernier, lors d’une remise de prix, l’interprète d’Hana dans le film “Le Patient anglais” a fait un discours passionné, où elle a insisté sur la nécessité de parler du féminisme avec respect, encourageant les hommes à prendre eux aussi la parole.