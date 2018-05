Menacée par cinq hommes armés, Miss Univers a fait le bon choix

Mais par chance, elle avait assisté à un cours d’autodéfense quelques mois auparavant. “Ils nous avaient appris ce qu’on devait faire dans cette situation. Je conduisais et ils m’ont arrêtée à un feu rouge, en pleine journée… Quand j’ai vu les armes, je me suis immédiatement rendue et j’ai laissé ma voiture.”

Demi-Leigh poursuit: “Mais quand je suis sortie de la voiture, un des types a tenté de me pousser à l’intérieur. Et je me suis dit: Je prefère qu’on me tire dessus ici, plutôt que d’être enlevée et jamais retrouvée.” La jeune femme a donné un coup de poing à son agresseur et s’est enfuie. Elle a ajouté: “Aujourd’hui, je vis à New York, c’est tranquille.”