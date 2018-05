Le sommet historique Kim-Trump se tiendra mi-juin

Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un se tiendra probablement mi-juin à Singapour, avance lundi le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo. M. Trump a annoncé vendredi que la date et le lieu de cette rencontre avaient été fixés et seraient prochainement annoncés.

Ce sommet se tiendra “mi-juin”, rapporte lundi le Chosun Ilbo, citant des sources diplomatiques tenant l’information du conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton. Le quotidien ajoute que la possibilité que le sommet se déroule à Singapour a “grandement augmenté”. L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a également rapporté ce week-end que le lieu favori pour la rencontre Trump-Kim était Singapour. M. Trump avait auparavant laissé entendre que la Zone démilitarisée (DMZ), qui a accueilli fin avril le troisième sommet intercoréen, pourrait être approprié pour sa rencontre avec M. Kim. La Mongolie et la Suisse ont également été citées comme des lieux possibles.