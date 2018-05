Révision de la concession et des tarifs de l’autoroute à péage – MACKY MET LA PRESSION SUR SON GOUVERNEMENT

Le président de la République, Macky Sall a donné instruction, hier lundi, lors de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs au Palais présidentiel à Dakar, au gouvernement de «hâter le pas» sur la révision de la concession et des tarifs de l’autoroute à péage. «J’engage le gouvernement à hâter le pas sur la révision de la concession de l’autoroute et la nécessité de révision des tarifs de l’autoroute à péage», a déclaré le chef de l’Etat dans la l’APS. Macky Sall est formel: «je dis solennellement que le contrat liant l’Etat et la société Eiffage sera révisé et les tarifs de cet autoroute revus», a ainsi réagi le président de la République, suite au décès du jeune artiste de Guelongal. Pour lui, l’Etat est interpellé pour ce qui est de la sécurité de l’autoroute. «Nous sommes interpellés pour sécuriser davantage l’autoroute. Des barrières de sécurités ont été érigées, mais il est inacceptable que des bœufs puissent traverser cette autoroute. Il faut absolument que cela cesse. Il n’est pas possible de laisser des animaux transpercer le dispositif de sécurité. J’engage le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que pareils accidents ne puissent se reproduire sur l’autoroute à péage. Nous allons travailler pour faire de sorte que l’autoroute présente toutes les mesures sécuritaires, car elle doit continuer jusqu’à Thiès, Mbour et Touba», a insisté le chef de l’Etat. Même si cette fois le président Sall a exhorté le gouvernement à «hâter le pas», il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’il a demandé la révision des tarifs de l’autoroute à péage. Déjà début novembre 2016, il en avait émis l’idée. Cependant, alors que les usagers dénonçaient le tarif proposé par le concessionnaire sur le nouveau tronçon de l’autoroute à péage Diamniadio-Aibd-Sindia, Macky Sall avait coupé court, le fixant à 1600 F Cfa pour un axe de 36 km, pour une concession étalée jusqu’en 2039. Aussi, tout récemment, en marge du conclave de Dakar du Partenariat mondial pour le financement de l’éducation, co-présidé par les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron (France), le 2 février 2018, le Pdg d’Eiffage, Gérard Sénac, avait annoncé que les tarifs sur l’autoroute à péage seront revus à la baisse, conformément à la recommandation du président Sall. Et, selon lui, des études étaient lancées dans ce sens, «pour trouver des solutions, parce qu’il y en a. Nous avons eu un long entretien avec le président de la République (Macky Sall, ndlr) sur le sujet, il y a une quinzaine de jours. Nous avons parlé des prix.» Toutefois, pour cela, «il va peut-être falloir supprimer ou modifier les barrières de péage pour que ce soit plus facile, et on veut regarder sur la totalité, de Dakar jusqu’à Thiès ou Mbour, comment faire», avait-il posé comme préalable. Auparavant, Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille de la victime, l’artiste musicien Papis Mballo, leader du Collectif Gelongal, à la nation et au monde de la culture. Papis Baba Mballo a, en effet, perdu la vie dans un accident de la circulation survenu sur l’autoroute à péage alors qu’il revenait de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Il a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait, après qu’il est tombé sur un troupeau de vaches au milieu de la route mal éclairée. Les autres occupants de la voiture, ses frères Moussa et Youssou, qui s’en sont sortis avec des blessures, ont été acheminés à l’hôpital de Pikine. Sudonline