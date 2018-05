11 mai: 37 ans depuis sa disparition, Bob Marley impressionne toujours

Au-delà de sa musique au succès planétaire avec des titres comme “Get Up Stand Up”, “Everything’s Gonna Be Alright”, “No Woman No Cry”, la légende du reggae a su exprimer les souffrances du ghetto et s’est fait le messager de l’émancipation des opprimés.

L’Amour de l’Afrique

Dans les années 1970, l’engagement du chanteur pour l’Afrique s’amplifie. À peine une décennie après les indépendances, les coups d’État se sont multipliés sur le continent, les libertés individuelles ont reculé et les partis uniques triomphent.

En 1975, Marley compose « Jah Live ». On retrouve ce thème du retour en Afrique dans « Rastaman Chant » et dans l’album Exodus.