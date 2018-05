Amsatou Sow Sidibé, Car/Leneen : «C’est un déni de justice»

«Chaque fois que l’opposition et les Non-alignés saisissent le Conseil constitutionnel, il se déclare incompétent. Par contre, quand c’est le pouvoir, il trouve les voies et moyens pour rendre une décision», a déploré le leader de Car/Leneen, Amsatou Sow Sidibé. Et Mme Sidibé se demande «si nous sommes devant un déni de justice, un déni de juger, un refus de juger».

Pour elle, ce deux poids-deux mesures du Conseil constitutionnel si prompt à se déclarer systématiquement incompétent lorsqu’il est saisi par l’opposition et le non alignés «porte atteinte à un droit fondamental qu’est l’égalité des citoyens devant la Justice. Pour en déduire que «ça rompt l’égalité des citoyens devant la justice». C’est ainsi qu’elle a déploré et dénoncer le fait que les sept sages «n’aient pas créé de jurisprudence».