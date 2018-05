Recours en annulation de la Loi sur le parrainage : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent

Suite à sa saisine par un groupe de députés de l’opposition et du camp des non-alignés, aux fins de statuer sur la constitutionnalité de la loi sur le parrainage et sur la violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent. Le Conseil constitutionnel s’est déclaré, avant-hier, incompétent pour statuer sur la constitutionnalité de la loi portant révision de la Constitution et adoptée par l’Assemblée nationale, le 19 avril dernier. Cette loi élargit en clair, le parrainage à tous aux différentes élections.

Aussi, le Conseil constitutionnel déclare-t-il n’avoir pas compétence pour statuer sur la conformité au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de la résolution portant vote sans débat de la loi constitutionnelle et de l’adoption de l’amendement. Le Conseil constitutionnel a ainsi rendu son délibéré en sa séance du 09 mai 2018, où ont siégé ses sept membres avec l’assistance du greffier en chef. En effet, les députés requérants demandaient au Conseil constitutionnel de dire que le vote de la loi n° 14/2018 en date du 19 avril 2018 «est entaché d’illégalité» en ce que la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ont été méconnus.

Amadou DIOP – lesoleil