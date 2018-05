Une journée du CNRA pour une meilleure protection du jeune public dans les contenus audiovisuels, le 15 mai

Dakar, (APS) – Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) annonce organiser mardi une journée regroupant acteurs des médias, acteurs étatiques et non étatiques, dans le but “d’enrichir les débats sur les moyens d’une meilleure protection du jeune public dans les contenus audiovisuels”.

Selon un communiqué, cette journée prévue à la Maison de la presse, va regrouper “titulaires d’une autorisation de diffusion radio et télévision, acteurs étatiques et non étatiques susceptibles d’enrichir les débats sur les moyens d’une meilleure protection du jeune public dans les contenus audiovisuels”.